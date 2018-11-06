Изголодавшийся по мясу немецкий пенсионер зарубил кабана и поплатился

В Берлине мясник на пенсии убил топором кабана ради возможности полакомиться «качественным мясом». Об этом сообщает информационный портал BBC News.

Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 4 ноября, в городском округе Райниккендорф. Неизвестные сообщили полицейским о припаркованном у лесопарка подозрительном автомобиле. Стражи порядка выехали на место и обнаружили в машине 75-летнюю женщину, которая ждала мужа.

Полицейские отправились в лес и вскоре нашли окровавленный труп самки кабана с отрубленной головой. С тела животного была снята кожа, оно было не до конца выпотрошено. Съедобные потроха и куски мяса были аккуратно упакованы в коробки, рядом лежали стальные ножи и прочие инструменты. Снимком находок берлинские полицейские поделились в своем Twitter-аккаунте.

Неподалеку в кустах скрывался 80-летний мужчина с топором мясника. Он признался офицерам в убийстве «доверчивого» животного и объяснил, что иначе не мог себе позволить «качественного мяса кабана».

Полиция конфисковала мясо и передала труп животного департаменту лесного хозяйства. Против пенсионера возбудили уголовное дело о браконьерстве.

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