В оккупированное медведями российское село доставят шумовые патроны

В чукотское село Рыркайпий, которое оккупировали более полусотни голодных белых медведей, доставят отпугивающие средства. Об этом сообщил губернатор автономного округа Роман Копин на своей странице в Instagram.

По словам Копина, подготовлены шумовые и сигнальные патроны, а также специальные газовые баллончики. Он отметил, что есть возможность перебросить дополнительную технику и топливо. Охрану села также могут укрепить дополнительными силами полиции, охотоведами и добровольцами.

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5 декабря стало известно, что село Рыркайпий окружили как минимум 56 медведей — хищники обосновались на мысе Кожевникова в 600 метрах от населенного пункта. Среди них были самки с детенышами. Медведи не могут уйти по льду из-за слишком теплой погоды, чтобы охотиться в море. Они питаются тушами моржей, которые устраивали там лежбище осенью.

Для охраны местных жителей в село приехал «Медвежий патруль». Его члены вместе с добровольцами из числа местных жителей и чиновников дежурят у детских садов и школ, а также несколько раз в день объезжают поселок. Члены «Медвежьего патруля» собрались прогнать белых медведей, отобрав у них пищу — они попытаются выдолбить из снега тушу моржа и отвезти ее подальше. Кроме того, предлагается переселить село.

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