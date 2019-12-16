Оккупировавшие российское село медведи ушли к другому поселку с людьми

За последние сутки возле оккупированного белыми медведями чукотского села Рыркайпий наблюдалась миграция зверей, обосновавшихся здесь в начале декабря из-за нехватки еды. Утром в понедельник, 16 декабря, здесь насчитывалось 35 особей. К вечеру половина из них ушла, сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Сейчас на мысе Кожевникова в 600 метрах от поселка находятся 17 животных, подсчитали в «Медвежьем патруле». В поисках пищи медведи движутся вдоль побережья на юго-восток. Экологи предполагают, что скоро хищники могут объявиться у села Ванкарем, где проживает около 150 человек. Звери приходят туда ежегодно, и на протяжении многих лет там успешно работает «Умкы патруль». «Добровольцы предупреждены и готовы оперативно реагировать на появление "гостей"», — добавили в пресс-службе фонда.

Ранее 18 декабря заместитель начальника управления охраны животного мира Чукотского автономного округа Егор Верещагин говорил ТАСС, что вернувшиеся к Рыркайпий продолжают питаться вмороженными в снег тушами моржей. Чиновники планировали начать отпугивать их спецсредствами.

Медведи пришли в село в начале декабря. Примерно 60 особей обосновались на мысе Кожевникова, где ранее устроили стоянку десятки тысяч моржей. После их уходе остались туши погибших животных, и голодные хищники пришли питаться ими. Они не могли уйти кормиться в море из-за тонкого льда, не окрепшего из-за теплой погоды, и пугали жителей населенного пункта. Активисты собирались отнять у зверей тушу моржа, чтобы те ушли. Поступали предложения переселить жителей в соседний заброшенный поселок в качестве радикального способа решения проблемы.

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