Полсотни медведей оцепили село на Чукотке из-за туши кита на берегу

Белые медведи начали стягиваться к селу Рыркайпий на Чукотке, где недавно на соседний берег выбросило тушу кита. В результате населенный пункт оцепило около полусотни хищников, сообщает ИА «Чукотка».

«Сейчас они доедят этого кита и, как только образуется кромка льда, начнут, как обычно, подходить к Рыркайпию», — сказал представитель окружного департамента природных ресурсов и экологии Егор Верещагин.

Сейчас животных находятся в 50 метрах от села. Чтобы они не зашли туда, добровольцы из «Медвежьего патруля» собирают мертвых моржей на лежбище на мысу Кожевникова и отвозят их подальше, формируя кормовую точку для медведей.

Администрация городского округа Эгвекинот вскоре отправит в Рыркайпий дополнительную партию средств защиты от хищников, в том числе перцовые баллоны и сигналы охотников. Также у местных волонтеров есть снегоход и квадроцикл, предоставленные Всемирным фонда дикой природы (WWF) России.

В прошлом году белые медведи уже оккупировали это село в течение нескольких недель. Хищники питались оставшимися с осени тушами моржей у мыса Кожевникова. Были предприняты различные меры по отгону животных.