Активисты начнут выгонять пришедших в чукотское село белых медведей

В чукотском селе Биллингс начал работать «Медвежий патруль», чьи активисты будут отгонять от населенного пункта пришедших туда белых медведей, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Уже есть люди, которые готовы добровольно этим заниматься. За многие годы работы мы убедились, что без инициативы местных жителей деятельность патрулей просто невозможна. Именно им предстоит сохранить жизнь как своим односельчанам, так и белым медведям, переживающим непростые времена в стремительно меняющейся Арктике», — приводятся в сообщении слова координатора проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаила Стишова.

В бригаду вошли добровольцы, у которых есть колесная или снегоходная техника и средства отпугивания. В этом году активисты получат от от WWF России топливо и запчасти для техники, рации, фонари, квадрокоптер и дополнительные средства отпугивания белых медведей.

Село с населением 180 человек расположено недалеко от острова Врангеля, который считается «родильным домом» медведей. В последние годы из-за потепления и сокращения площадь льда это месте стало одним из основных центров притяжения зверя. С 1990-х годов с августа до конца ноября к селу часто подходят хищники, которые скапливаться на побережье и ищут пропитание.

Местный патрульный Борис Ивашев рассказал зоозащитникам, что жителям приходится проявлять осторожность даже по пути в сельский магазин. «Бывает, что животные не появляются одну-две недели, но случается и обратное, когда по несколько раз в день заходят. Ты их только отогнал, пришел домой, лег на диван — и снова раздается звонок от кого-то из поселковых жителей. Либо тот же медведь возвращается, либо новый пришел», — сказал он, добавив, что однажды зверь забрался на плохо закрытый балкон первого этажа и украл оттуда тушу оленя.