Якутский оленевод выжил после схватки с белым медведем

Оленевод из Булунского района Якутии выжил после схватки с белым медведем, получив ранения конечностей и головы. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Нападение произошло вечером 6 октября, мужчину госпитализировали в Булунскую центральную районную больницу в Тикси, врачи смогли оперативно помочь ему, наложили швы на раны и стабилизировали состояние.

Пациент может обслуживать себя сам, до выздоровления он будет находиться в Тикси – необходимости транспортировать его в Якутск нет.

В конце сентября в Красноярском крае волонтеры помогли спастись от медведя заблудившимся в лесу двум местным жительницам, отвлекая хищника тушей коровы и отпугивая сиреной. У девушек были мобильные телефоны, но в лесу не ловила связь. Выяснилось, что они слышали сирену, но боялись идти по бурелому, поэтому развели костер в зоне слышимости сигнала и ждали рассвета.