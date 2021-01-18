На Чукотке появился научный центр по работе с белыми медведями и китами

В России появился Чукотский арктический научный центр, где будут проводить исследования краснокнижных видов животных, решать конфликты между человеком и белым медведем и контролировать промысел китов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель организации Денис Литовка.

Учреждение создано 25 декабря 2020 года по инициативе регионального департамента природных ресурсов и экологии, оно будет работать на на федеральные и региональные средств, подавать заявки на гранты.

В центре займутся созданием сети общественных экологических инспекторов для минимизации столкновений медведя с человеком. Будут изучаться темы рационального использования природных ресурсов, в том числе отлов китообразных, вопросы экологии и изменения слоя мерзлоты.

По словам Литовки, сначала была идея открыть «Центр белого медведя». «Было решено, что это сужает интересы и круг задач, поскольку, помимо белого медведя, нужно изучать и другие краснокнижные виды. Будем исследовать китообразных, потому что Чукотка — это единственный регион Российской Федерации, где добывают китов», — сказал он.

Ранее начальник отдела науки объединенной дирекции «Заповедников Таймыра» (Красноярский край) Леонид Колпащиков говорил, что регистрируемое последние годы странное поведение белых медведей в Арктике может быть связано с изменением климата и сокращением площади морского льда.