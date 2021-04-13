В американском городе Пасадина, штат Калифорния, две собачки обратили в бегство забравшегося в дом медведя и спасли хозяйку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пока женщина спала в гостиной, у дома появился молодой черный медведь. Он прошелся по крыльцу, напился из фонтана, а затем проник в кухню через дверь, которую оставили открытой для собак.

Его прогулку прервали живущие в доме терьеры Мэй-Мэй и Сквирт. Они с громким лаем выскочили из другой комнаты и бросились к медведю. Тот ретировался на крыльцо, но собаки не отставали. Они прекратили погоню лишь после того, как зверь ушел.

Из-за лая проснулась их хозяйка. «Мэй-Мэй лежала у меня в ногах, свернувшись клубком, и вдруг умчалась, принялась лаять, как сумасшедшая, и Сквирт за ней, — рассказывает женщина. — Судя по лаю, что-то случилось, и было пора закрывать двери». О причине переполоха она узнала позже, когда посмотрела записи камер видеонаблюдения.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в пригороде американского города Лос-Анджелес кот отразил нападение трех койотов. Его спасли хозяева, которые вовремя вмешались в схватку и прогнали хищников.