Мужчина голыми руками спас свою собаку от разъяренной пумы

Житель американского города Эстес-Парк, штат Колорадо, спас жизнь своей собаке, голыми руками сразившись с напавшей на нее пумой. Об этом сообщает издание Fox News.

Джин Уоннел (Gene Whannel) отправился на прогулку со своей девятилетней собакой породы боксер по кличке Сэди. Прежде чем отпустить собаку с поводка, мужчина осветил фонариком холм рядом со своим участком, чтобы убедиться, что там нет хищников.

Когда собака заскулила, Джин понял, что что-то не так. «Я посветил на нее фонариком и увидел, что она борется с кем-то. Издалека я не понял, что это за животное, но подозревал, что пума», — рассказал Уоннел.

Он начал искать камень или палку, чтобы сразиться с диким животным. Под руку попался маленький деревянный брусок, который отмечал границу участка. «Я схватил маркер и ударил им пуму по морде. После этого пума отпустила Сэди и убежала», — отметил он.

В результате нападения хищника собака лишилась глаза. Ветеринар наложил ей более 70 швов. «Учитывая, через что ей пришлось пройти, она держится очень хорошо», — подчеркнул хозяин Сэди.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра хозяева спасли собаку, на которую напал леопард. Они преследовали хищника, били его палками и бросали петарды, пока зверь не разжал зубы и не скрылся в зарослях сахарного тростника.