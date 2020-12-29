Мужчины с палками и петардами спасли пса из зубов леопарда

В индийском штате Махараштра хозяева спасли собаку, на которую напал леопард. Об этом сообщает издание The Times of India.

Рано утром в субботу, 26 декабря, 60-летний фермер Ашок Бхаде (Ashok Bhade) услышал во дворе громкий лай своего пса — добермана по кличке Сагиб (Saheb). Хотя Бхаде передвигается только на костылях, он бросился на помощь собаке. Вместе с ним вышли двое родственников. Они увидели леопарда, который схватил Сагиба за шею и тащил его к реке.

Мужчины бросились в погоню. Они преследовали хищника, били его палками и бросали петарды, пока тот не разжал зубы и не скрылся в зарослях сахарного тростника. Бхаде и его родственники отнесли пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. После схватки с леопардом у нее остались раны на шее, животе и лапе.

«Уже второй раз на Сагиба напал леопард, — рассказал фермер. — В 2018 году он спас двух щенков, буквально прыгнув на спину зверя. Тогда пес серьезно повредил одну из лап».

В 2018 году сообщалось, что семья из американского города Недерленд, штат Колорадо, спасла собаку от напавшей на нее пумы. Люди попытались криками и стуками отогнать зверя. Когда пума подняла голову, пес сумел вырваться. У питомца осталось несколько ран, но все они были неопасными.