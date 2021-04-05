Собака породы хаски ценой жизни спасла хозяев от ядовитой кобры

Собака породы хаски в городе Тайпин в Малайзии ценой своей жизни спасла семью от смертельно ядовитой кобры. Об этом сообщает издание Newsweek.

Хозяйка погибшего пса по имени Йеп (Yap) рассказала, что 2019 году семья взяла из приюта собаку. Пес породы хаски попал туда с улицы. На тот момент ему было около трех или четырех лет. Ему дали кличку Даи Бао. Пес был истощен и страдал от кожных заболеваний. Семья выходила его.

20 марта Даи Бао увидел кобру, которая приближалась к дому. Хаски попытался защитить хозяев от метровой ядовитой рептилии. Он нанес змее серьезное ранение, но был укушен.

Дочь Йеп услышала лай собаки и вышла посмотреть, что происходит. Девочка обнаружила питомца со змеей во рту. «Даи Бао ослабил хватку, и раненая змея упала на землю», — сказала она. Дочь рассказала, что нос собаки был в крови, и змея, очевидно, укусила ее.

Когда Йеп и ее родственники сумели справиться со змеей, она отвезла хаски к ветеринару. Врач сообщил неутешительные новости. Он сказал, что семье необходимо психологически приготовиться к худшему, так как в Малайзии нет противоядия для животных. Даи Бао сделали инъекции и поставили капельницу, но этого оказалось недостаточно. Собака погибла.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд кот спас хозяев от смертельно опасной змеи ценой собственной жизни. Он немедленно бросился на пресмыкающееся и убил его, но змея успела его укусить.

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