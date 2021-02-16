В австралийском штате Квинсленд кот спас хозяев от смертельно опасной змеи ценой собственной жизни. Об этом сообщает Unilad.

Двое детей играли в саду, когда туда приползла сетчатая коричневая змея. Кот по кличке Артур немедленно бросился на пресмыкающееся и убил его. Никто из людей не заметил, что змея успела его укусить.

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После драки со змеей кот потерял сознание, однако вскоре очнулся и вел себя как ни в чем не бывало. Когда на следующее утро он вновь потерял сознание, обеспокоенные хозяева решили показать питомца ветеринару.

Специалист выяснил, что кот терял сознание из-за укуса змеи. Спасти животное не удалось.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

Ранее сообщалось, что в округе Сент-Луси американского штата Флорида собака спасла хозяев от пожара и погибла. Пес по кличке Деннис начал лаять посреди ночи и разбудил хозяев, благодаря чему им удалось эвакуироваться.