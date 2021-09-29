Медведи дважды напали на людей за один день в одном регионе

Медведи гризли напали на двух человек в течение одного дня в канадской провинции Альберта

Медведи гризли дважды атаковали людей в канадской провинции Альберта в течение одного дня. Об этом сообщает Field and Stream.

Оба нападения случились в воскресенье, 26 сентября. В первом случае пострадал турист, который отправился в поход на гору Сторлк. 38-летний мужчина шел рано утром один, когда наткнулся на медведицу с медвежатами. Хищница атаковала туриста и нанесла ему «колотые и рваные раны». Несмотря на серьезные повреждения, мужчине удалось спастись и вызвать помощь — его доставили в больницу Калгари на вертолете. Пострадавший находится в стабильном состоянии.

«Я думаю, медведица была удивлена не меньше туриста, когда они столкнулись. В таких случаях самки гризли всегда бросаются защищать детенышей. Как только она учуяла человека, она сразу же напала и сбила его с ног», — рассказал старший эколог региона Джон Пачковски.

Второе нападение произошло в 70 километрах от места первого инцидента, на границе с провинцией Британская Колумбия. Там на медведицу с детенышами наткнулись двое охотников на фазанов. Животное бросилось на одного из мужчин и успело его потрепать, однако второму охотнику удалось отогнать гризли выстрелом.

Пострадавшего доставили в местную больницу в стабильном состоянии. Местные власти закрыли для посещений район происшествия.

Нападения медведей на людей со смертельным исходом случаются довольно редко, однако в 2021 году в Северной Америке было зафиксировано уже шесть подобных случаев.

В июле сообщалось, что в американском штате Монтана медведь гризли растерзал женщину в туристическом кемпинге. Хищник выволок свою жертву из палатки и убил.