Лесничие спасли пастуха от двух самых опасных медведей в мире

Лесничие в Индии спасли мужчину от двух медведей-губачей

Лесничие в индийском муниципалитете Куппам, штат Андхра-Прадеш, спасли пастуха, на которого на опушке леса напали два медведя-губача. Об этом сообщает издание The Hindu.

Лесничие отслеживали перемещение диких слонов и услышали отчаянные крики. Они поспешили на звук и увидели мужчину, который пытался высвободиться из захвата двух медведей-губачей. Губачи считаются самым опасным видом медведей в мире.

Крики и свет фонарей отпугнули животных в чащу леса. «К счастью, наши лесничие находились в лесу. Если бы команда не подоспела на помощь, медведи могли бы нанести пострадавшему смертельные травмы», — заявил представитель местного лесничества С. Рави Шанкар.

Он пояснил, что в последние несколько дней у медведей начался брачный сезон, из-за этого они часто появляются на опушке леса. Шанкар предостерег пастухов от посещения лесов.

Спасенным оказался 46-летний пастух по имени Нараянаппа. Он получил незначительные раны на шее и голове. Его доставили в больницу, где врачи заявили, что его жизнь вне опасности.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, они считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Индии медведю-губачу удалось выйти победителем из противостояния с тигром. Хотя тигр был гораздо крупнее противника, он повернулся и убежал.