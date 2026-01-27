Реклама

Немецкий генерал раскрыл худший сценарий нападения России на НАТО

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Германии стоит готовиться к тяжелой войне с Россией с большим количеством потерь. Об этом заявил генерал-лейтенант бундесвера Геральд Функе, сообщает The Times.

«Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но контролируемо число раненых, то теперь я должен готовиться к возможным тысячам раненых военнослужащих в день», — сказал Функе.

В материале говорится о том, что в случае начала боевых действий количества коек в госпиталях бундесвера может не хватить, поэтому военачальник рассматривает вариант с использованием гражданских больниц.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал президента США Дональда Трампа публично извиниться за высказывание о союзниках по НАТО в Афганистане.

