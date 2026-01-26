Реклама

Министр обороны Германии потребовал извинений от Трампа за слова о союзниках

Писториус заявил, что Трамп должен извиниться за неуважение к павшим союзникам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал президента США Дональда Трампа публично извиниться за высказывания о союзниках по НАТО в Афганистане. Об этом сообщает Reuters

«Это просто неправильно и неуважительно — так говорить о погибших союзниках. Утверждать сегодня что-то другое — просто неправда», — сказал Писториус, комментируя слова Трампа о том, что европейские союзники «немного отошли от передовой» в Афганистане.

Глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что поднимет этот вопрос на ближайших переговорах с министром обороны США Питом Хегсетом. Писториус подчеркнул, что извинения со стороны Трампа стали бы проявлением «порядочности, уважения и проницательности».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко ответила Трампу на заявления о союзниках в Афганистане. Она указала, что слова, преуменьшающие вклад стран НАТО в Афганистане, неприемлемы, особенно если они исходят от союзников.

Мелони напомнила, что в ходе боевых действий в Афганистане 53 солдата лишились жизни и более 700 получили ранения.

