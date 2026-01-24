Реклама

Премьер Италии резко ответила Трампу

Мелони: Рим изумлен неприемлемыми словами Трампа о союзниках в Афганистане
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко ответила президенту США Дональду Трампу, назвав его заявления о союзниках в Афганистане неприемлемыми. Ее слова опубликованы на сайте итальянского правительства.

«Правительство Италии изумлено заявлениями президента Трампа о том, что союзники по НАТО "оставались в стороне" в ходе операций в Афганистане. Слова, преуменьшающие вклад стран НАТО в Афганистане, неприемлемы, особенно если они исходят от страны-союзника», — указано в сообщении.

Мелони напомнила, что в ходе боевых действий в Афганистане 53 солдата лишились жизни и более 700 получили ранения.

Ранее США попросили Италию помочь с урегулированием в Газе. По словам источника Bloomberg, США не ждет от Италии отправления военных в Газу — речь идет только о том, чтобы Италия занималась обучением миротворцев из других стран.

