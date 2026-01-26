Реклама

Рютте рассказал о тихой работе над снятием ограничений на оружие для Украины

Рютте заявил, что работает над снятием ограничений на применение оружия Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что тихо работает над снятием ограничений на применение Украиной поставленного западными странами дальнобойного оружия против России. Его слова приводит РИА Новости.

«Если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их», — сказал он во время дискуссии в рамках комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Генсек НАТО подчеркнул, что не может открыто комментировать детали поставок, но может «тихо работать за кулисами».

Ранее Рютте заявил, что без постоянных поставок вооружений из США удержать Украину в конфликте невозможно. Он признал, что европейская оборонная промышленность не способна в данный момент предоставить Киеву почти все необходимое.

