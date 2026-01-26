Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 26 января 2026Мир

Генсек НАТО признал неспособность Европы обеспечить Украину достаточным оружием

Генсек НАТО Рютте: Европа не может дать Киеву необходимое оружие без США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что без постоянных поставок вооружений из США удержать Украину в конфликте невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы все знаем, что без этого потока вооружений из США мы не можем удержать Украину в борьбе. Буквально», — сказал Рютте на встрече с комитетом по иностранным делам Европарламента в Брюсселе.

Он признал, что европейская оборонная промышленность, несмотря на развитие, не способна в данный момент предоставить Киеву почти все необходимое.

Глава альянса призвал депутатов обеспечить гибкость в использовании 90 миллиардов евро помощи Украине и не ограничивать его условием «покупай в Евросоюзе» (ЕС). Рютте подчеркнул, что этот пакет жизненно важен, но текущих европейских мощностей недостаточно для обеспечения обороны Украины сегодня и сдерживания угроз завтра.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без Соединенных Штатов. Указав на уязвимость Европы, генсек альянса призвал забыть идею о временной автономии, отметив, что европейские страны по-прежнему тратят на оборону недостаточно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

    Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

    Порошенко назвал ВСУ опорой трансатлантической безопасности

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok