Генсек НАТО признал неспособность Европы обеспечить Украину достаточным оружием

Генсек НАТО Рютте: Европа не может дать Киеву необходимое оружие без США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что без постоянных поставок вооружений из США удержать Украину в конфликте невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы все знаем, что без этого потока вооружений из США мы не можем удержать Украину в борьбе. Буквально», — сказал Рютте на встрече с комитетом по иностранным делам Европарламента в Брюсселе.

Он признал, что европейская оборонная промышленность, несмотря на развитие, не способна в данный момент предоставить Киеву почти все необходимое.

Глава альянса призвал депутатов обеспечить гибкость в использовании 90 миллиардов евро помощи Украине и не ограничивать его условием «покупай в Евросоюзе» (ЕС). Рютте подчеркнул, что этот пакет жизненно важен, но текущих европейских мощностей недостаточно для обеспечения обороны Украины сегодня и сдерживания угроз завтра.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без Соединенных Штатов. Указав на уязвимость Европы, генсек альянса призвал забыть идею о временной автономии, отметив, что европейские страны по-прежнему тратят на оборону недостаточно.