Рютте призвал страны НАТО покопаться в запасах оружия для Киева

Рютте призвал страны НАТО покопаться в запасах, чтобы найти оружие для Киева

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны НАТО «покопаться в запасах», чтобы найти оружие для Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже многое делаем, но нам необходимо больше… Украина нуждается в гораздо большем», — сказал он.

Генсек отметил, что НАТО в срочном порядке работает над тем, чтобы обеспечить доставку большего количества оружия как можно быстрее.

Ранее Рютте заявил, что не все страны НАТО хотят закупать у США оружие для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). По его словам, ряд стран альянса вносят существенный вклад в инициативу, в то время как другие «ничего не делают».