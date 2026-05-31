19:30, 31 мая 2026Мир

Более 200 человек не выжили при авиаударах США по судам у берегов Южной Америки

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @Southcom / X

Более 200 человек не выжили при авиаударах США по судам у берегов Южной Америки, атаки особенно усилились в прошедшую неделю. Об этом пишет газета New York Post (NYT).

Уточняется, что речь идет о кампании Соединенных Штатов в водах Южной Америки против лиц, связанных с контрабандой наркотиков. Всего в результате кампании при 60 ударах не выжили 202 человека.

«Удары окутаны тайной. Было найдено лишь несколько тел, и практически отсутствуют вещественные доказательства в виде обломков или наркотиков, которые, по утверждению администрации [президента США Дональда] Трампа, перевозились на судах», — пишет издание. Также сообщается, что широкий круг юристов считает удары незаконными.

Ранее Южное командование ВС США сообщило об ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море. В результате удара жертвами стали трое мужчин. Потерь среди американских военнослужащих нет.

