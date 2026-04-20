США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море

Вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев в Карибском море, три человека погибли. Об этом сообщило Южное командование ВС США на своей странице в социальной сети X.

«Оперативная группа "Южное копье" нанесла 19 апреля смертоносный удар по судну. Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.