23:03, 19 апреля 2026Мир

США захватили иранское судно в Оманском заливе

Трамп: США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / Reuters

США захватили иранское торговое судно, пытавшееся прорвать блокаду в Оманском заливе, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По словам политика, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.

«В настоящее время морские пехотинцы США контролируют это судно», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что в случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране.

До этого сообщалось, что СМИ назвали главный козырь Ирана против США. По данным The New York Times, это Ормузский пролив: боевые действия почти никак не сказались на способности страны его контролировать.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Снег выпал под Москвой

    Операторы российских БПЛА сорвали восстановления укреплений ВСУ в Харьковской области

    Стало известно о главной потере США в войне с Ираном

    В России назвали способ поражения закрытых антидроновыми сетями целей

    Все новости
