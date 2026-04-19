США захватили иранское судно в Оманском заливе

Трамп: США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе

США захватили иранское торговое судно, пытавшееся прорвать блокаду в Оманском заливе, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По словам политика, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.

«В настоящее время морские пехотинцы США контролируют это судно», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что в случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране.

До этого сообщалось, что СМИ назвали главный козырь Ирана против США. По данным The New York Times, это Ормузский пролив: боевые действия почти никак не сказались на способности страны его контролировать.