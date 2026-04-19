Назван главный козырь Ирана против США

NYT: Главным козырем Ирана в войне против США и Израиля стал Ормузский пролив

Иран может выйти из конфликта с США и Израилем с готовым планом устрашения противников. Об этом сообщает The New York Times.

Главным козырем Ирана издание называет Ормузский пролив. Боевые действия почти никак не сказались на способности страны его контролировать. Это позволяет правительству Ирана выйти из конфликта с готовым планом устрашения противников.

К тому же, отмечается, что Иран сохранил достаточное количество ракет, пусковых установок и беспилотников-камикадзе, чтобы подвергнуть риску судоходство в проливе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок которого истекает 22 апреля.