19:22, 19 апреля 2026Мир

Трамп выдвинул ультиматум Ирану

Трамп пригрозил уничтожить мосты и энергетику Ирана в случае отказа от сделки
В случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети Thruth Social.

Он также добавил, что 18 апреля Иран грубо нарушил соглашение о прекращении огня, открыв огонь в Ормузском проливе — тогда обстрелу подверглись французский военный корабль и британское торговое судно. Американский президент уверил: Соединенные Штаты ничего не теряют.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали главный козырь Ирана против США. По данным The New York Times, это Ормузский пролив — боевые действия почти никак не сказались на способности страны его контролировать.

