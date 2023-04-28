На Украине усомнились в готовности к контрнаступлению

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не справляется, контрнаступление ВСУ еще не готово

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, а заявления в Киеве о готовящемся контрнаступлении далеки от реальности. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. (...) Никакое наступление не готово», — усомнился он.

Соскин пояснил, что Украина «беспомощна» перед российскими войсками и ни о каком контрнаступлении речи идти не может. Он также призвал украинского лидера, а также главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Залужного уйти в отставку.

28 апреля министр обороны Украины Алексей резников заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и ждут решения командования. Он отметил, что страна получила от западных партнеров много вооружений.

Ранее министр сообщал, что контрнаступление начнется скрытно, что должно гарантировать его успех. По его словам, украинцам не стоит ждать начала операции и завышать планку на этот счет — наступление планируют начать раньше, чем об этом станет известно общественности.