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18:57, 28 апреля 2023Бывший СССР

На Украине призвали не считать контрнаступление ВСУ последней битвой

Глава МИД Украины Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ последней битвой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не следует считать последней битвой. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил на совместном брифинге с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки. Соответствующее видео было опубликовано на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, решающей для ВСУ битвой будет «та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий». «Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы. Те, кто делают вывод относительно того, есть ли это решающая битва, на самом деле искажают картину наших усилий», — подчеркнул Кулеба.

Дипломат также допустил, что для достижения побед на поле боя Киеву может понадобиться несколько контрнаступлений. При этом он указал на невозможность заморозки текущего конфликта.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ готовы к контрнаступлению и ждут соответствующего решения командования. До этого он утверждал, что контрнаступление украинских войск начнется скрытно. По его мнению, это должно гарантировать успех маневров.

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Алевтина Запольская
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