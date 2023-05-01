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01:25, 1 мая 2023Бывший СССР

Рогов рассказал об ударе российских сил по складам ВСУ в Павлограде

Рогов сообщил, что российские силы ударили по складам и инфраструктуре ВСУ в Павлограде

Фото: страница Владимира Рогова во «ВКонтакте»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об ударе российских сил по складам и инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде в своем Telegram-канале.

«В Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с боевыми комплектами и горюче-смазочными материалами», — написал он. По словам Рогова, их ВСУ копили для контрнаступления.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде, в результате чего произошла детонация на складах с боеприпасами. Издание «Страна.ua» отмечало, что после взрыва в городе начался сильный пожар. В Павлоградском исполкоме призвали жителей находиться в укрытиях.

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Марина Совина
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