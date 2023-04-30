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22:58, 30 апреля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в Днепропетровской области

РБК-Украина сообщает о взрыве в Днепропетровской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

В Днепропертровской области произошел взрыв, об этом сообщает издание РБК-Украина.

Отмечается, что в регионе звучат сигналы воздушной тревоги. Издание «Страна.ua» в Telegram-канале отмечает, что после взрыва в Павлограде начался сильный пожар.

В Павлоградском исполкоме призвали жителей находиться в укрытиях и не выкладывать в сеть фотографии и сообщения до поступления официальной информации.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что взрывы погремели в Павлограде. Отмечается, что Российская армия нанесла удар по транспортному узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошла детонация на складах с боеприпасами, также поражены железнодорожные составы.

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Марина Совина
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