На Украине сообщили о взрыве в Днепропетровской области

РБК-Украина сообщает о взрыве в Днепропетровской области

В Днепропертровской области произошел взрыв, об этом сообщает издание РБК-Украина.

Отмечается, что в регионе звучат сигналы воздушной тревоги. Издание «Страна.ua» в Telegram-канале отмечает, что после взрыва в Павлограде начался сильный пожар.

В Павлоградском исполкоме призвали жителей находиться в укрытиях и не выкладывать в сеть фотографии и сообщения до поступления официальной информации.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что взрывы погремели в Павлограде. Отмечается, что Российская армия нанесла удар по транспортному узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошла детонация на складах с боеприпасами, также поражены железнодорожные составы.

