Стало известно о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины

The Times: американская разведка не верит в успех контрнаступления Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва смогут добиться успехов в ходе контрнаступления. Об этом пишет The Times со ссылкой на обнародованные секретные материалы американской разведки.

«Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина [в ходе контрнаступления] вряд ли добьется чего-то большего, чем "скромные территориальные завоевания" у окопавшихся российских войск», — говорится в материале.

Отмечается, что у украинской стороны нет другого выбора, кроме как наступать текущей весной или летом. По данным издания, сейчас солдаты ВСУ осваивают 1550 бронемашин и 230 танков, предоставленные западными странами.

При этом Украина испытывает недостаток в надлежащей противовоздушной обороне, которая нужна для крупной наступательной операции, говорится в статье. Запад ждет от украинской стороны действий. Отмечается, что Киев должен продемонстрировать так называемый «возврат инвестиций».

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ в настоящее время готовы к контрнаступлению, и оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы группы, украинская армия начнет соответствующие маневры в срок до 15 мая.