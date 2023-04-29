Пригожин назвал сроки контрнаступления ВСУ

Пригожин заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, оно состоится до 15 мая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время готовы к контрнаступлению, оно состоится уже в ближайшее время. Об этом в интервью военному корреспонденту Семену Пегову заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, беседа опубликована на канале проекта WarGonzo в «Дзен.Видео».

По прогнозам главы ЧВК, украинская армия предпримет наступательные действия в срок до 15 мая. «Количество войск не уменьшилось, количество войск увеличивается. И увеличивается ежедневно», — отметил бизнесмен.

Он предположил, что ранее ВСУ сдерживали плохие погодные условия и так называемые внутренние проблемы, в том числе вопросы личного состава, доставки западной военной техники и боеприпасов. Однако на данный момент на территории Украины идет активное перемещение транспорта и войск.

«У них идет хорошая, правильная боевая работа», — заключил Пригожин.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. При этом украинский лидер отметил, что успех будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.