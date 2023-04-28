Ракетный удар ВС России уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве

Подпольщик в Николаеве сообщил, что ракетный удар ВС РФ уничтожил 20 высших офицеров ВСУ

Ракетный удар, нанесенный российской армией в ночь с 26 на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве, уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что офицеры проводили там совещание. По данным источника, иностранцы были из англоязычных стран. Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара.

«Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета противовоздушной обороны (ПВО) Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», — подчеркнул он. При этом после ракетного удара Киев запретил фото- и видеосъемку на территории до 06:00. Ночью там работали Служба безопасности Украины (СБУ), МЧС, пожарные и военные. Официальные власти заявили, что потерь нет.

Также стало известно, что в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях произошли взрывы.