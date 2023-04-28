На Украине сообщили о звуках взрывов и работе ПВО в Киеве

ТСН сообщил о взрывах в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях

В Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях произошли взрывы, об этом сообщает телеканал ТСН.

Около 04:20 утра в Киевской администрации предупредили население о необходимости находиться в укрытии. Звуки взрывов в столице были слышны около 04:40. После этого сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на пятницу, 28 апреля, также прогремели взрывы в Днепре и Николаеве, Николаевской и Полтавской областях. По все территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Отмечается, что в ходе атаки были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.