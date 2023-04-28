Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:07, 28 апреля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о звуках взрывов и работе ПВО в Киеве

ТСН сообщил о взрывах в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях

Фото: Unsplash.com

В Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях произошли взрывы, об этом сообщает телеканал ТСН.

Около 04:20 утра в Киевской администрации предупредили население о необходимости находиться в укрытии. Звуки взрывов в столице были слышны около 04:40. После этого сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на пятницу, 28 апреля, также прогремели взрывы в Днепре и Николаеве, Николаевской и Полтавской областях. По все территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Отмечается, что в ходе атаки были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВКС России нанесли ракетные удары по территории Украины
iPhone 12 mini подешевел в России на 20 тысяч рублей
На Западе рассказали о самом главном враге Украины
Девушка оригинально проучила бросившего ее без объяснений возлюбленного
На Украине сообщили о звуках взрывов и работе ПВО в Киеве
ВСУ расстреляли из танка дом в Артемовске из-за отказа жителей уехать на Украину
Девушка увеличила ягодицы и потеряла способность сидеть
Беженец сообщил о британских наемниках в Артемовске
Сексолог дала совет парам с несовместимыми сексуальными темпераментами
В Европарламенте выступили против поставок оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.