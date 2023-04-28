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05:45, 28 апреля 2023Россия

ВКС России нанесли ракетные удары по территории Украины

«РВ»: самолеты Ту-22 и Ту-95 ВКС России нанесли ракетные удары по территории Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России наносит массированные ракетные удары по территории Украины, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«ВКС России наносят массированный удар по Украине. Взрывы на Полтавщине и в Кривом Роге, тревога в Киеве и во всех регионах страны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе атаки были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Большинство ударов были нанесены по западным регионам страны.

По данным военных корреспондентов, удары по целям на Украине наносились ракетами Х-101 и X-555, пуски которых осуществлялись из Курска и Воронежа.

Ранее сообщалось, что артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразили около 130 целей украинской армии.

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Марина Совина
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