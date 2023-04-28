ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ и беспилотник на краснолиманском направлении

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразили около 130 целей украинской армии, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил военный, российские артиллеристы нанесли удары по многочисленным целям. «Из них свыше 100 — по районам сосредоточения живой силы и огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнул он. Савчук уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали украинский беспилотник, тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» поразили два опорных пункта ВСУ.

Также были вскрыты позиции 15-го полка Национальной гвардии Украины и 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинская армия понесла потери в личном составе.

Ранее российские разведчики Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР).

