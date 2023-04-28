Российские разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами

Разведчики ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт ВСУ около Макеевки тремя гранатами

Российские разведчики Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в Луганской народной республике, заявил оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным «Одуванчик», пишет РИА Новости.

По его словам, с помощью дрона они произвели сброс трех ручных противопехотных грант. Оператор беспилотника сообщил, что им приходится уходить вперед в сторону противника метров на 100, чтобы не привлекать внимание к позициям и не провоцировать украинскую артиллерию.

Он добавил, что на данный момент противника легко обнаружить. Российские военные не дают ему возможность расслабиться, держа в страхе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 100 бойцов на краснолиманском направлении. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили принадлежавшую ВСУ гаубицу Д-30, самоходную гаубицу «Акация», четыре пикапа и две боевые бронированные машины.