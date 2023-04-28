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04:28, 28 апреля 2023Бывший СССР

Российские разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами

Разведчики ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт ВСУ около Макеевки тремя гранатами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские разведчики Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в Луганской народной республике, заявил оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным «Одуванчик», пишет РИА Новости.

По его словам, с помощью дрона они произвели сброс трех ручных противопехотных грант. Оператор беспилотника сообщил, что им приходится уходить вперед в сторону противника метров на 100, чтобы не привлекать внимание к позициям и не провоцировать украинскую артиллерию.

Он добавил, что на данный момент противника легко обнаружить. Российские военные не дают ему возможность расслабиться, держа в страхе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 100 бойцов на краснолиманском направлении. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили принадлежавшую ВСУ гаубицу Д-30, самоходную гаубицу «Акация», четыре пикапа и две боевые бронированные машины.

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Марина Совина
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