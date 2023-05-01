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10:14, 1 мая 2023Бывший СССР

Появились кадры после поражения транспортного узла в Павлограде

«РВ» опубликовала кадры после поражения транспортного узла в украинском Павлограде

В сети появились кадры после поражения российскими военными транспортного узла в Павлограде Днепропетровской области Украины. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Сильные кадры после удара по цели в Павлограде: в воздухе дымные следы ракет ВСУ со взорванного склада или эшелона», — говорится в публикации. На записи видны яркие вспышки света и большой столб дыма, поднимающийся вверх.

30 апреля стало известно, что Воздушно-космические силы России нанесут упреждающий удар по украинским объектам перед контрнаступлением ВСУ.

Позднее сообщалось о поражении транспортного узла в Павлограде. Удар нанесли артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону бойцов ВСУ, произошла детонация снарядов. Транспортный узел использовался для снабжения и переброски ресурсов украинской армии.

Кристина Есикова
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