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23:53, 30 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об упреждающем авиаударе России перед контрнаступлением ВСУ

RusVesna: ВКС РФ нанесут упреждающий удар по украинским объектам перед контрнаступлением
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесут упреждающий удар по украинским объектам перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Русская Весна» со ссылкой на ресурсы, связанные с украинской разведкой.

Стало известно, что 14 или 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в воздух в российских авиабаз и направились в сторону Украины, через некоторое время они выйдут на рубеж пуска крылатых ракет. Отмечается также, что в небо поднялись беспилотники-камикадзе «Герань».

28 апреля Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Марина Совина
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