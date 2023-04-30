Стало известно об упреждающем авиаударе России перед контрнаступлением ВСУ

RusVesna: ВКС РФ нанесут упреждающий удар по украинским объектам перед контрнаступлением

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесут упреждающий удар по украинским объектам перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Русская Весна» со ссылкой на ресурсы, связанные с украинской разведкой.

Стало известно, что 14 или 16 стратегических бомбардировщиков поднялись в воздух в российских авиабаз и направились в сторону Украины, через некоторое время они выйдут на рубеж пуска крылатых ракет. Отмечается также, что в небо поднялись беспилотники-камикадзе «Герань».

28 апреля Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска (украинское название — Бахмут).

