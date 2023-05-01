Рогов сообщил об ударе ВСУ по поселку в Запорожье

Владимир Рогов: в результате удара ВСУ по Михайловке погибли два человека, 14 ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку городского типа Михайловка в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, в результате атаки погибли два человека, а еще 14 получили ранения.

«Следователями СК России будет расследовано очередное преступление боевиков ВСУ в отношении жителей поселка Михайловка Запорожской области, — прокомментировал Рогов. — Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка».

Ранее Владимир Рогов рассказал о потерях ВСУ после удара по Павлограду. По его словам, три бригады Вооруженных сил Украины лишились ресурсов для атаки после удара по складам с боеприпасами в Павлограде Днепропетровской области.

