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19:22, 1 мая 2023Бывший СССР

Рогов сообщил об ударе ВСУ по поселку в Запорожье

Владимир Рогов: в результате удара ВСУ по Михайловке погибли два человека, 14 ранены
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку городского типа Михайловка в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, в результате атаки погибли два человека, а еще 14 получили ранения.

«Следователями СК России будет расследовано очередное преступление боевиков ВСУ в отношении жителей поселка Михайловка Запорожской области, — прокомментировал Рогов. — Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлению лиц будет дана правовая оценка».

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Алиса Дмитриева
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