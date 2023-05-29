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21:33, 29 мая 2023Бывший СССР

В Мелитополе произошел взрыв

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом в понедельник, 29 мая, в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва», — сообщил он, пообещав раскрыть подробности инцидента позже.

В понедельник, 29 мая, стало известно о пресечении российской армией попытки отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти в село Лобковое. Рогов сообщал, что войска Украины такими действиями пытаются создать иллюзию обмана, чтобы ВС РФ старались сосредоточить большие силы на запорожском фронте.

27 мая врио главы региона Евгений Балицкий предсказал сроки начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Он счел, что активные действия со стороны войск Украины должны начаться в течение ближайших пяти-семи дней. Балицкий утверждал, что сейчас противник усиленно обстреливает регион.

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    Марина Совина
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