Рогов заявил о смене тактики ВСУ с применением ДРГ на запорожском направлении

Рогов заявил, что ВСУ переходят с разведки боем на действия ДРГ на запорожском направлении

Украинские военные начали переходить с разведки боем на применение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). О смене тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

Он отметил, что при проведении разведки боем ВСУ «посылали на смерть» от 40 до 70 бойцов, чтобы выяснять, где «конкретные позиции» российской армии. При этом использование ДРГ означает начало нового этапа разведдействий на запорожском направлении, считает Рогов. Таким образом украинские военные хотят «просочиться» в слабые места российский обороны и нанести максимальный урон.

По словам Рогова, войска Украины с тактикой использования ДРГ, скорее всего, «будут соваться в районе Орехова и Гуляйполя». Помимо этого, видно, как происходит имитация движения по направлению к Васильевке. Рогов пояснил, что там сейчас сосредоточено наибольшее количество ДРГ.

В понедельник, 29 мая, стало известно о пресечении российской армией попытки отряда ВСУ зайти в село Лобковое. Рогов сообщал, что войска Украины такими действиями пытаются создать иллюзию обмана, чтобы ВС РФ старались больше сосредоточить силы на запорожском фронте.

27 мая врио главы региона Евгений Балицкий предсказал сроки начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Он счел, что активные действия со стороны войск Украины должны начаться в течение ближайших пяти-семи дней. Балицкий утверждал, что сейчас противник усиленно обстреливает регион.