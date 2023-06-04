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17:27, 4 июня 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры с места отражения украинской атаки на запорожском направлении

Опубликовано видео с места отражения украинской атаки на запорожском направлении

Появились первые кадры с места с места отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видео в воскресенье, 4 июня, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«В районе села Ровнополь беспилотник зафиксировал несколько американских бронеавтомобилей M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1, а также подбитый танк и БТР M113», — говорится в подписи к видео.

Ранее 4 июня стало известно, что ВСУ предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты. Как сообщалось, украинские военные попытались прорваться в районе Времьевского выступа.

Информацию о попытке прорыва подтвердил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ смогли достичь здесь тактического успеха, заняв одну позицию, но понесли при этом ощутимые потери. «Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва — очевидно, стремится приумножить достижения», — написал комбат.

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    Игорь Дмитров
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