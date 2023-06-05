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00:57, 5 июня 2023Бывший СССР

Рогов оценил ситуацию на запорожском направлении

Владимир Рогов сообщил о сложной, но контролируемой ситуации на запорожском направлении

Фото: Reuters

Ситуация на запорожском направлении сложная, но контролируемая. Так оценил обстановку глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Ситуация тревожная, но контролируемая», — сообщил он, добавив, что более подробную информацию о происходящем опубликует утром 5 июня.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты.

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