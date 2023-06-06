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11:53, 6 июня 2023Россия

В Госдуме назвали возможные шаги Украины по подготовке контрнаступления

Депутат Госдумы Бородай заявил о возможном контрнаступлении ВСУ на запорожском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ. Где Украина попыталась прорвать российскую оборону?

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Существуют два направления предполагаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а возможными шагами в рамках подготовки к боевым действиям будет то, что ВСУ продолжат прощупывать оборону в "старых" регионах России. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил депутат Государственной Думы (ГД) и сооснователь организации «Союз ветеранов Донбасса» Александр Бородай.

По словам Бородая, первым направлением является район Сватово — Кременная. В качестве подтверждения своего тезиса депутат ГД привел высокую концентрацию живой силы ВСУ на подступах к этому участку — число солдат противника он оценил в 40 тысяч. Вторым направлением, по мнению Бородая, может стать Запорожье.

Возможно, оно (контрнаступление) пройдет на стыке между Запорожской областью и территорией ДНР по направлению на Мариуполь. Для ВСУ стародавняя стратегическая мечта — в любом месте и любым способом перекусить сухопутный коридор в Крым

Александр Бородайдепутат Госдумы

По словам парламентария, у Украины все готово к контрнаступлению, и полномасштабные боевые действия могут начаться в любой день, пока же ВСУ прощупывают российскую оборону. Для ведения боев Украина подготовила большое число частей и соединений — «от первосортных до третьесортных».

«Сейчас их задача — максимально прощупать и раздергать линию фронта. В том числе регулярными ударами по "старым" приграничным территориям», — подытожил Бородай.

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При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ уже перешли в контрнаступление. Она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта и добавила, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска). В свою очередь, Минобороны России рассказало о срыве попытки ВСУ провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

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    Марк Леонов
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