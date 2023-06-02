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06:57, 2 июня 2023Бывший СССР

ВСУ начали использовать тактику НАТО на запорожском направлении

РИА Новости сообщили об использовании ВСУ тактики НАТО в боях на запорожском направлении

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях на запорожском направлении начали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как «советская школа», так и внедрение методов НАТО. Об этом заявил командир батальона «Крым», сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас чувствуются «другие попытки проведения атак». Он отметил, что украинские военные часто используют мобильные группы на пикапах, однако у них наблюдаются сложности из-за специфики рельефа местности.

При этом, подчеркнул командира батальона, ВСУ в основном применяют технику советского производства, однако используют натовские боеприпасы.

28 мая полковник в отставке Геннадий Алехин предупредил о прибытии двух обученных в НАТО корпусов ВСУ для наступления. Ранее британская газета Telegraph писала, что ВСУ предпринимают попытки восполнить свои ряды перед контрнаступлением. В статье отмечалось, что хоть измотанные украинские силы и получили огромное количество техники и оружия НАТО, им до сих пор не хватает людей, которые, по мнению официальных лиц, играют ключевую роль в наступлении.

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    Марина Совина
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