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10:04, 28 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке ВСУ восполнить свои ряды перед контрнаступлением

Telegraph: измотанные ВСУ пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) восполнить свои ряды перед контрнаступлением. Об этом пишет Telegraph.

«Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя», — сказано в статье.

Отмечается, что хоть измотанные украинские силы и получили огромное количество техники и оружия НАТО, им до сих пор не хватает людей, которые играют ключевую роль в наступлении по мнению официальных лиц. Кроме того, говорится о проблеме вербовщиков с привлечением достаточного количества мужчин для службы, вследствие чего к ним применяют более жесткую тактику поиска.

Издание также опросила одного из солдат ВСУ, который выразил обеспокоенность ложной пропагандой украинской стороны, убеждавшей людей в преимуществе Киева над Москвой. По его словам, люди не должны думать, что все просто и конфликт уже окончен.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал контрнаступление ВСУ сложным процессом. «Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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