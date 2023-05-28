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12:11, 28 мая 2023Бывший СССР

Полковник заявил о прибытии подготовленных в НАТО корпусов ВСУ для наступления

Полковник Алехин предупредил о прибытии двух обученных в НАТО корпусов ВСУ для наступления

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алехин предупредил, что на Украину прибыли корпуса, которые в последние несколько месяцев проходили обучение в том числе в странах НАТО. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

По его сведениям, речь идет о двух-трех подготовленных корпусах, задействовав которые, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время перейдут в наступление.

«Со стороны Донбасса будут нанесены, на мой взгляд, главные удары. Это будет происходить по двум направлениям. На южном — это Запорожская область или в сторону Горловки, Авдеевки и Марьинки», — выразил мнение эксперт, добавив, что по указанным направлениям перебрасывается большое количество техники и вооружения.

Ранее британская газета Telegraph писала, что ВСУ предпринимают попытки восполнить свои ряды перед контрнаступлением. В статье отмечалось, что хоть измотанные украинские силы и получили огромное количество техники и оружия НАТО, им до сих пор не хватает людей, которые, по мнению официальных лиц, играют ключевую роль в наступлении.

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    Варвара Кошечкина
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