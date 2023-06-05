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22:31, 5 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о предотвращении высадки десанта ВСУ под Каховкой

РИА Новости: зенитчики РФ сбили Су-25 и предотвратили высадку десанта ВСУ под Каховкой

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Российские зенитчики соединения группировки «Днепр» сбили украинский самолет Су-25 и предотвратили высадку десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино», — заявил собеседник агентства, уточнив, что украинские военные остались без поддержки с воздуха.

Источник также отметил, что второй самолет Вооруженных сил Украины не выполнил задачу, вышел из боя и покинул местность.

Ранее российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» поразили технику ВСУ на запорожском фронте, когда украинские войска предприняли попытку наступления на Времевской выступ. В ходе неудачной атаки они потеряли как минимум девять единиц бронетехники, в основном американской.

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    Марина Совина
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