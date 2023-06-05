Уничтожение техники ВСУ «Аллигаторами» и «Ночными охотниками» показали на видео

«РВ»: «Аллигаторы» и «Ночные охотники» уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском фронте

Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском фронте. Кадры поражения бронемашин показал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

По его данным, в понедельник, 4 июня, украинские войска предприняли попытку наступления на Времевской выступ. В ходе неудачной атаки они потеряли как минимум девять единиц бронетехники, в основном американской. Моменты прямых попаданий по ней запечатлены на видеозаписи.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о возобновлении активных боевых действий в районе Времевского выступа. По его словам, 5 июня противник бросил в атаку еще большие силы, чем днем ранее, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно.