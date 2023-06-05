В Запорожье заявили о возобновлении активных боевых действий в регионе

Рогов заявил о возобновлении активных боевых действий в районе Времевского выступа

В районе Времевского выступа с раннего утра возобновились активные боевые действия, которые начались 4 июня. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно», — сообщил Рогов и добавил, что в настоящий момент идут бои. О подробностях он пообещал сообщить позже.

Ранее Рогов сообщил, что столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении, начавшиеся 4 июня, продолжались более восьми часов. Он добавил, что все попытки прорвать линию обороны были пресечены.

Минобороны России заявляло, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении была сорвана. По данным ведомства, ВСУ пытались прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по их мнению, участке.